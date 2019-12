Nabil B. houdt alle opties open over verklaring

Begin volgend jaar staan verhoren van B. gepland over de vermeende moordbende van de voortvluchtige Ridouan Taghi, maar het is niet duidelijk hoe die eruit gaan zien mocht de kroongetuige geen advocaat hebben. Het gaat daarbij om (besloten) verhoren bij de rechter-commissaris.

Derk Wiersum doodgeschoten

Derk Wiersum was de advocaat van B.. Hij werd afgelopen september doodgeschoten. Als opdrachtgever voor deze schokkende moord wordt naar Taghi gewezen. De andere advocaat van B. is ermee gestopt, bleek tijdens de eerste zittingsdag donderdag.

Blunder

Kroongetuige Nabil B. was donderdag kort in beeld te zien in de perskamer tijdens het Marengo-proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Een forse blunder want B. zit op een geheime locatie buiten de rechtbank en zou op alle mogelijke manieren afgeschermd moeten worden.

Het liquidatieproces rondom de voortvluchtige Ridouan Taghi heeft in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en zijn vermeende - eveneens voortvluchtige - rechterhand Said Razzouki.

Marengo gaat over een reeks liquidaties in de onderwereld. Taghi wordt als hoofdverdachte gezien. De zaak raakte in een stroomversnelling toen verdachte Nabil B. besloot een boekje open te doen en kroongetuige te worden. Afgelopen september werd B.’s advocaat doodgeschoten. Onder anderen een neef van Taghi zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Kort nadat begin vorig jaar bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, is zijn onschuldige broer doodgeschoten.

