Ajax scoort ook op Twitter

Nederland beleefde dit jaar hoogtepunten zoals het winnen van het #ESF en de historische tweede plaats voor de #OranjeLeeuwinnen, leefde mee met Maarten van der Weijden tijdens de #11stedenzwemtocht en hielp elkaar via #eenzamejongeren en #boerkabuddies.

Top hashtags

Dit jaar is #dtv de meest gebruikte hashtag op Twitter. Daarnaast was de #brexit regelmatig het gesprek van de dag en hield het #boerenprotest de gemoederen flink bezig; respectievelijk nummer twee en drie op de ranglijst.

Ook de nationale successen van 2019 zijn terug te vinden in de top tien. Het historische seizoen van #ajax en de weergaloze overwinning van Duncan Laurence op het #esf19 staan dan ook in de top tien.

Naast de hashtags was er een aantal opvallende thema’s waarover veel te doen was op Twitter. Zo stond 2019 in het teken van de protesten. Voorafgaand aan het #boerenprotest en het #lerarenprotest gingen de #klimaatspijbelaars ook ruimschoots over de tong. Uit data van Twitter blijkt dat het klimaat in 2019 een hot topic was: #klimaat, #klimaatakkoord, #co2 zijn allen terug te vinden in de top honderd van meest gebruikte hashtags.

#WZAWZB

Ajax bereikte na 22 jaar de halve finales van de Chapions League. En dat bleef zowel in Nederland als wereldwijd niet onopgemerkt. Ajax is één van de meest besproken teams op Twitter en staat op de achtste plaats in de ranglijst. FC Barcelona en Real Madrid voeren de top 10 van overigens alleen voetbalteams aan.

Wereldwijd werd #NotreDame in de categorie nieuws het meest gebruikt. #Venezuela en #Brexit staan respectievelijk op de derde en vierde plek achter Reiwa era (Japans) voor het nieuwe keizerlijke tijdperk.

Films

The Advengers: Endgame, Toy Story 4 en Joker waren de meest populaire films op Twitter en wat tv-shows betreft scoorde Game of Thrones het hoogste. Stranger Things eindigde op de tweede plek. Voor de Simpsons de derde plaats.

De gegevens voor 2019 zijn verzameld tussen 1 januari 2019 en 15 november 2019.