Twitter waarschuwt wederom voor tweet Trump

In zijn berichtje dreigt Trump personen die streven naar een zogenoemde autonome zone in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Hij kondigt aan ze met „grote kracht” te ontvangen, mochten ze het proberen. Twitter verwijdert de tweet niet, want het bedrijf vindt het in het algemeen belang dat de tweet toegankelijk blijft.

Het is niet de eerste keer dat Twitter een bericht van Trump markeert. Onlangs werd een tweet over een video met het beeldmerk van CNN en de titel Doodsbange peuter rent weg voor racistische baby, voorzien van de waarschuwing „Gemanipuleerde Media.”

Toen na de dood van de zwarte arrestant George Floyd bij zijn aanhouding door een blanke politieagent massaprotesten en rellen plaatsvonden en Trump met geweld tegen relschoppers dreigde, besloot Twitter een waarschuwing te plaatsen. Eerder was ook al een paar keer ingegrepen.