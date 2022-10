‘Steeds meer mensen verlaten regeltjessamenleving’

Of je ze nu ‘afgehaakten’ noemt, ‘wappies’ of anderszins, een groeiend aantal Nederlanders probeert zich te onttrekken aan ‘het systeem’, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. ,,Nu de inflatie toeslaat zie je her en der pogingen om zelfvoorzienend te worden: door alternatieve energiebronnen te gebruiken, goud of zilver aan te schaffen of in crypto’s te gaan en zelfs door te emigreren in een poging de Nederlandse regeltjesmaatschappij te ontvluchten”. Duk sprak voor zijn wekelijke reportage-pagina met een aantal van deze pioniers.

Verder in de podcast: Johan Remkes heeft de kloof tussen randstad en platteland benoemt en krijgt alleen al daarom lof. Duk: ,,Terwijl Remkes feitelijk vasthoudt aan de stikstofplannen van het kabinet, wordt hij alom geprezen. Zo groot is die intense Nederlandse behoefte aan consensus kennelijk. Het zit gewoon in ons DNA.” En over Rusland: beelden van aan muiterij grenzende ontevredenheid onder Russische reservisten doen denken aan eerdere soldatenopstanden in de Russische geschiedenis, aldus Duk: ,,Russische revoluties beginnen met rebellie in het leger.”

