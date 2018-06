Publicatie boek kroongetuige Ros opgeschort

Het geding was aangespannen door het Openbaar Ministerie (OM). Verdachten Ali A. en Dino Soerel in het Passageproces sloten zich dinsdagmiddag bij het OM aan. Het OM noemde het eerder al zeer kwalijk als de verklaringen integraal op straat zouden komen te liggen.

De rechter heeft bepaald dat 2500 exemplaren van het boek die al in dozen bij distributeurs liggen, moeten worden teruggehaald vanwege „de verstorende werking die deze gedetailleerde publicatie kan hebben in de strafzaak Passage”. Het OM is blij met de uitspraak „en beraadt zich er nog op of de periode van 6 maanden voldoende soelaas biedt. De uitspraak geeft ruimte, maar het lijkt nog geen definitieve oplossing.”

Het boek, waarin verklaringen van Fred Ros zijn gebundeld, zou dinsdag verschijnen en is samengesteld door misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink.

Onlangs sloot het OM een overeenkomst met Ros, die eerder 30 jaar cel kreeg voor zijn rol bij liquidaties en pogingen of plannen daartoe. In ruil voor zijn voor anderen belastende verklaringen zal het OM in hoger beroep de strafeis terugbrengen tot 15 jaar. Het OM hoopt met de verklaringen van Ros de opdrachtgevers van liquidaties veroordeeld te krijgen.