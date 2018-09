OM én verdachten eisen verbod op boek Ros

Ros is kroongetuige in het liquidatieproces Passage. Dinsdag verschijnt het boek De Ros-tapes, waarin zijn verklaringen zijn gebundeld. Passageverdachten Ali A. en Dino Soerel hebben zich bij het OM geschaard en willen eveneens een verbod. Het geding dient dinsdag om 18.00 uur bij de rechtbank in Zutphen.

Het boek is samengesteld door misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink, die op zijn website gewag maakte van de verschijning. Het OM vindt het „zeer kwalijk dat de verklaringen integraal op straat liggen”, aldus een woordvoerster.

Het OM sloot onlangs een overeenkomst met Ros, die in het Passageproces bij de rechtbank tot 30 jaar cel is veroordeeld wegens zijn rol bij liquidaties en pogingen of plannen daartoe. In ruil voor zijn voor anderen belastende verklaringen, zal het OM in hoger beroep de strafeis verlagen tot 15 jaar. Het OM hoopt met de verklaringen van Ros de opdrachtgevers van liquidaties veroordeeld te krijgen.

Direct na de bekendmaking van de deal van het OM met Ros lekten al delen van zijn verklaringen uit. Vorige week riepen de aanklagers in het Passageproces journalisten op terughoudend te zijn met publiceren in het belang van de waarheidsvinding.

De advocaten van Ali A. en Soerel menen dat hun cliënten ook niks wijzer worden van een integrale publicatie. Beiden hebben „groot belang” bij een zorgvuldige betrouwbaarheidstoets van die verklaringen door de rechters van het hof. Een boek draagt daar bepaald niet aan bij, menen ze.

Volgens Korterink is er „niks geheims” aan de verklaringen. „De komende jaren kan alles wat hierin staat op openbare zittingen ter sprake komen', schrijft hij op zijn 'site. „En dat zal ook gebeuren.”

Ros wordt op 4 en 6 november voor het eerst op een openbare zitting gehoord.