Mona Keijzer zoekt naar meer maatwerk coronamaatregelen: ’Kijken wat er wél kan’

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer wil investeren in innovaties, nieuwe technologieën. „Omdat je daarmee de werkgelegenheid voor de toekomst organiseert.” Ⓒ RENE Bouwman

Den Haag - Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil kijken of de coronamaatregelen met wat meer maatwerk kunnen, als de virusontwikkelingen dat toestaan. Met minister Eric Wiebes wil ze uitzoeken of de complete horeca na 22 uur ’s avonds op slot moet of dat er uitzonderingen kunnen komen. En ja, de Volendamse wil bij de volgende verkiezingen graag weer op de CDA-lijst, maar niet per se op plek 3.