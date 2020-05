’Eindelijk ademruimte op de ic’

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Twee maanden na de uitbraak van de coronacrisis is Ernst Kuipers als ’chef ic-bedden’ nog altijd druk in de weer. Maar waar hij eind maart in een rampscenario dreigde te belanden met volstromende intensive care-afdelingen, durft hij nu voorlopig opgelucht adem te halen. „Eindelijk kan ik er weer een paar uurtjes uit.”