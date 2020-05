We hebben een record: zonnigste lente sinds 1901

Daar hebben we nog wel even geduld voor nodig. „De zon moet de komende tien dagen gemiddeld iets meer dan twee uur per dag schijnen”, zegt een woordvoerder. Dat lukt volgens hem gemakkelijk. „De verwachting is dat de zon de rest van deze maand gemiddeld zeven tot acht uur per dag schijnt.”

Maandag wordt het lenterecord waarschijnlijk al verbroken, zegt hij. „Het aantal zonuren zal daarna nog verder oplopen tot ruim 760 uur.” In maart, april en mei van het oude recordjaar (2011) scheen de zon in totaal 713 uur.

Maart was dit jaar met gemiddeld 195 uur zon tegen normaal 121 uur al een erg zonnige maand. „Deze eerste lentemaand is goed voor een derde plaats in de ranglijst sinds begin vorige eeuw. Ook april is recordzonnig geweest met 287 uur zon tegen normaal 173 uur.”