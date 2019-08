Duits reddingsschip pikt honderd migranten op

Eigenaar en kapitein van het schip Claus-Peter Reisch maakte de actie via Twitter wereldkundig. „Ik ben zeer blij dat we alle mensen hebben kunnen redden. Het gebeurde letterlijk in de laatste seconde”, twitterde Reisch.

De Duitser kreeg bekendheid toen hij vorig jaar 230 migranten uit zee viste en aan boord bracht van de Lifeline. Het schip onder Nederlandse vlag werd dagenlang uit havens gehouden. Reisch moet zich voor de Maltese rechter verantwoorden omdat de registratie van dat schip niet klopt. Sindsdien ligt de Lifeline daar aan de ketting. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot een boete maar heeft daar beroep tegen aangetekend.

De Eleonore is een motorjacht dat onder Duitse vlag vaart. De boot was sinds zaterdag in de zoek- en reddingszone voor de Libische kust, waar hulporganisaties veelvuldig mensen uit gammele niet-zeewaardige bootjes redden.