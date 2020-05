Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan er meer op uit in juni

Afgelopen week is bij bezoeken van Máxima aan Texel en Willem-Alexander aan Utrecht al gebleken dat dit niet gemakkelijk zal zijn. Het paleis zal daarom moeten beslissen in welke mate koninklijke bezoeken vooraf worden aangekondigd.

Het koningspaar had oorspronkelijk komende week geen verplichtingen in Nederland omdat dinsdag in Berlijn het staatsbezoek aan Duitsland zou beginnen. Dat had de bekroning moeten zijn van de precies zeven jaar geleden begonnen reeks werkbezoeken aan het belangrijkste buurland. Koning en koningin gingen vanaf 2013 steeds naar een aantal deelstaten. Alleen de deelstaat Berlijn was nog over en die zou worden meegenomen in het afsluitende staatsbezoek.

Voor die visite was een bijzonder jaar gekozen: 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en dertig jaar na de hereniging van Duitsland, en nog voor het vertrek van bondskanselier Angela Merkel. Door de coronacrisis kon het staatsbezoek niet doorgaan en het is nog maar de vraag of het kan worden verschoven naar later dit jaar.

Streekbezoeken, waarbij het koningspaar een deel van een provincie doorkruist, lijken vooralsnog uit den boze omdat ze gepaard gaan met veel publieke belangstelling en onder de huidige omstandigheden ongewenste verplaatsingen.

De koning kan wel weer beginnen om geloofsbrieven te ontvangen, als er tenminste nieuwe ambassadeurs zijn die ondanks alle wereldwijde reisbeperkingen de afgelopen tijd in Den Haag zijn aangekomen. Ze zullen dan niet met een koets maar per auto worden opgehaald, en handen schudden zal er ook niet bij zijn.