Waldo achtervolgde verdachte bloederige steekpartij Amsterdam: ’Ik was bang dat hij mij ook zou neersteken’

Waldemar (Waldo) Bezerra de Oliveira achtervolgde de verdachte na het vierde steekincident op zijn scooter. „Ik zag dat hij een mes in zijn hand hield, dat hij steeds een beetje probeerde weg te moffelen in zijn jas.” Ⓒ MARCEL ANTONISSE

AMSTERDAM - De 29-jarige man uit Amstelveen die vrijdag uit het niets vijf mensen neerstak in de Amsterdamse buurt de Pijp, is mogelijk een familielid of een kennis van de eigenaar van een avondwinkel aan de Scheldestraat in de hoofdstad die hij die avond bezocht. Ooggetuige Waldo Bezerra de Oliveira volgde de dader tot de politie arriveerde. „Als ik had ingegrepen, dan was die laatste jongen misschien niet neergestoken. Maar dan was ik misschien zelf wel dood geweest.”