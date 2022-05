Stedentrip per trein dichterbij op zes bestemmingen

TUI bood enkele jaren geleden al geen stedentrips naar Parijs meer aan per vliegtuig. Nu komen daar zes steden bij: Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence, omdat een samenwerking is gestart met treinreisstart-up Green City Trip.

Aanvulling

„Waar de trein een gelijkwaardige vervanging kan zijn voor het vliegtuig zullen we dit graag in de schijnwerpers zetten. En ook waar het geen vervanging is maar een waardevolle aanvulling, willen we het onder de aandacht brengen”, zegt Kers namens de organisatie die opvallend genoeg zelf vliegtuigen bezit.

In een tijd met toenemende vliegkosten – door belastingen, heffingen en hoge olieprijzen – en meer oog voor duurzaamheid, klinkt de roep om alternatieve vervoersopties echter steeds luider.

"Zeker in het nachtsegment zijn er kansen te over"

TUI speelt nu in op die roep door de samenwerking met Green City Trip, die twee jaar geleden begon met het charteren van treinen voor stedentrips. Dat had wat voeten in de aarde, maar het merk groeide als kool en inmiddels worden 14 bestemmingen aangeboden en is de bezetting in het 700 passagiers tellende treinstel 95%.

Ondernemer Hessel Winkelman van Green City Trip: „Je hoort in de reiswereld van iedereen dat het duurzamer moet. Nu wordt de daad bij het woord gevoegd door de grootste. De trein scheelt bovendien in prijs en stress. Denk maar even aan die lange wachtrijen en annuleringen op Schiphol.”

’Ruimte op spoor’

Spoorbeheerder ProRail zegt dat het geen probleem is dat meer treinen ingezet worden als alternatief voor het vliegverkeer.

„Er is nog ruimte genoeg op het spoor en zeker in het nachtsegment zijn er kansen te over”, zegt een woordvoerder.

„Internationaal treinverkeer heeft de toekomst als duurzaam alternatief voor en aanvulling op het vliegtuig. Zeker tot zo’n 750 kilometer is de trein op belangrijke stedelijke bestemmingen een meer dan goede vervanging.”