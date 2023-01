Premium Het beste van De Telegraaf

VS en China verwikkeld in race naar de maan: ’Ga weg, dit is ons gebied’

Door onze redactie buitenland

Uitzicht op de maan vanuit moederschip Orion tijdens de eerste Artemis-missie (november 2022). Ⓒ ANP / HH

CAPE CANAVERAL - De ruimterace was één van de bepalende kenmerken van de Koude Oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie. Ook deze eeuw is er een race gaande tussen grootmachten, alleen zijn het dit keer de Chinezen die het opnemen tegen de Amerikanen, waarschuwt NASA-baas Bill Nelson. Volgens deze voormalige astronaut staat er dit keer iets anders op het spel dan alleen de eer ergens de eerste in te zijn: grondstoffen, te beginnen op de maan.