Ziekenhuis in opspraak om geboorte op straat

Volgens de echtgenoot was de enige aanwezige gynaecoloog van het ziekenhuis in Kafr al-Dawar al bezig met een keizersnede. Hij en zijn vrouw moesten maar naar een ander ziekenhuis gaan in Alexandrië, zo'n 30 kilometer verderop. Terwijl ze op een taxi wachtten, werd de baby voor de deur van het ziekenhuis geboren. Verscheidene omstanders filmden de geboorte. Een filmpje daarvan ging het internet over en zorgde voor veel ophef in Egypte.

De minister van Volksgezondheid heeft de directeur geschorst. Een commissie gaat het incident onderzoeken.