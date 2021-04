LIVE | ’Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

07.32 - Vaccinatieplicht voor grenswerkers

Nieuw-Zeeland geeft grenspersoneel tot het eind van de maand om zich te laten vaccineren. Weigeraars riskeren overgeplaatst te worden, zegt premier Jacinda Ardern. Die reageert op de coronabesmetting van een medewerker van een quarantainecentrum. Die had twee gelegenheden voorbij laten gaan om zich te laten inenten met een vaccin tegen het virus.

De besmetting van de grensmedewerker leidde in Nieuw-Zeeland tot bezorgde reacties. Het land heeft de verspreiding van het virus feitelijk een halt toegeroepen. De autoriteiten hebben de grenzen gesloten voor veel reizigers. Wie nog wel naar het land mag reizen, moet eerst een negatieve coronatest tonen en bij aankomst in quarantaine.

De meeste mensen die werken aan de grens, zijn volgens premier Ardern al ingeënt. Dat gaat haar echter niet ver genoeg. „We willen dat iedereen op onze frontlinie gevaccineerd is”, benadrukte ze volgens de Nieuw-Zeelandse televisie. Het gaat onder meer om hotelmedewerkers, beveiligers en gezondheidspersoneel.

06.35 - ’Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests’

De sinds kort verkrijgbare coronazelftests zijn in trek, merken de apothekers. „Sinds de zelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 verkocht”, zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD.

Volgens hem is het „gigantisch druk” in de apotheek, nadat op woensdag 31 maart de eerste zelftest werd verkocht. „Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin”, aldus Prins.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na ongeveer een kwartier. Ook in sommige winkels zijn de zelftests te koop, waarvoor zo’n 5 à 9 euro moet worden neergelegd.

In de krant uiten deskundigen wel hun zorgen over het gebruik van zelftests omdat de uitslag daarvan minder nauwkeurig is. Daardoor kan het voorkomen dat ten onrechte een negatieve testuitslag wordt gegeven. De experts zijn ook bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan, waardoor de overheid geen zicht meer heeft op alle coronabesmettingen.

„Als je die zelftest doet, is de betrouwbaarheid bij een negatieve uitslag zo’n 85 procent. Dat betekent dat van de honderd mensen die de test doen er mogelijk vijftien toch positief zijn. Volg dus altijd de coronaregels”, luidt het advies van Prins in de krant.

06.20 - Burgemeesters bespreken heropeningsplan met ministers

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, praten maandag in Utrecht met justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge over het heropeningsplan voor de samenleving. Daarvoor maakte het kabinet begin vorige maand een routekaart.

Deze ligt al weken op tafel bij het beraad, omdat de burgemeesters vinden dat er vooral buiten sneller meer vrijheden mogelijk moeten zijn dan het kabinet voorstelde.

Zondag maakte het kabinet bekend geplande versoepelingen een week vooruit te schuiven naar 28 april. Er zal pas versoepeld worden als de piek van de derde golf is geweest.

De burgemeesters zeiden eerder dat ze vinden dat het aantal mensen dat ondertussen is gevaccineerd een rol moet spelen bij het loslaten van de strengste coronaregels. De stand van zaken rondom de vaccinaties staat ook op de agenda, aangezien er afgelopen week veel onduidelijkheid is ontstaan.

Zondag zeiden de burgemeesters van de vier grote steden opnieuw dat ze vinden dat terrassen en andere buitenruimten open moeten. Een „beheerste openstelling” is volgens hen juist noodzakelijk om besmettingen te voorkomen omdat anders de parken volstromen.

06.18 - Virologen: ’Weekje uitstel gaat verschil niet maken’

Met de huidige stand van zaken was het buitengewoon onverstandig geweest om op korte termijn de coronamaatregelen flink te versoepelen, oordelen experts.

06.12 - Bonaire opent scholen weer nu docenten zijn gevaccineerd

De kinderopvang en de scholen op Bonaire gaan weer open, zo heeft gezaghebber Edison Rijna zondag bekendgemaakt. Op het eiland zijn nog steeds veel coronabesmettingen. Maar omdat de docenten gevaccineerd zijn, kan het onderwijs vanaf maandag weer beginnen.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze naar school kunnen om te leren en hun leeftijdgenoten daar te ontmoeten, zo stelt Rijna. Daarom worden de deuren weer geopend. In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat docenten en leerlingen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig. Rijna noemt het belangrijk dat op school iedereen zich aan de coronaregels houdt. Ouders mogen niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

Op Bonaire zijn zondag 109 coronabesmettingen geregistreerd. Tien coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care. Daarnaast liggen twee Bonairiaanse coronapatiënten in het ziekenhuis op Aruba en vijf in Colombia.

Bonaire voerde 18 maart een lockdown in vanwege de toename van het aantal besmettingen, dat betekende ook sluiting van de scholen. Al enkele weken wordt de bevolking opgeroepen zich te laten vaccineren. Volgens de cijfers van vrijdag 9 april hebben bijna 6000 mensen zich één keer laten vaccineren, meer dan 2000 mensen zijn al twee keer gevaccineerd. Bijna 10.000 mensen, op een bevolking van ruim 20.000 personen, hebben zich in totaal aangemeld voor een prik.