LIVE | Ook boa’s willen terrassen open: ’We hebben gezien wat er gebeurt’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

17.25 - Boa-bonden: terrassen open, vermindert druk op handhaving

De bonden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) steunen het pleidooi van verscheidene burgemeesters om terrassen en andere buitenruimtes onder voorwaarden te heropenen om coronabesmettingen te voorkomen in volstromende parken. „Elke maatregel die ervoor zorgt dat we minder hoeven te handhaven, juichen wij toe”, aldus Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP. Volgens hem heeft de horeca al laten zien het veilig bezoek aan terrassen goed te kunnen organiseren.

Gerrits geeft aan dat buitengewoon opsporingsambtenaren al een jaar bezig zijn met het handhaven van de coronamaatregelen. „We hebben gezien wat er gebeurt als het mooi weer is en mensen erop uit trekken.” „Zodra het mooi weer wordt, kun je beter de terrassen gereguleerd openstellen. Dan is het te controleren”, vindt ook Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. „We zagen het hele coronajaar dat mensen als het mooi weer werd naar dezelfde plekken trokken, naar parken, stranden en bossen. Dat is niet afgesproken, maar ze doen het. Daar is niet tegenop te handhaven, behalve door bijvoorbeeld straten af te sluiten.”

17.15 - Dinsdag duidelijkheid over prikstrategie na AstraZeneca-besluit

Dinsdag moet duidelijk worden hoe het verder moet met de vaccinatiestrategie in Nederland, nu de Gezondheidsraad heeft geadviseerd het vaccin van AstraZeneca niet meer in te zetten bij mensen jonger dan 60 jaar.

Minister Hugo de Jonge gaf donderdag aan het advies van de Gezondheidsraad op te volgen. Tot dat moment zou AstraZeneca ook worden gebruikt voor mensen jonger dan 60 jaar met bijvoorbeeld extreem overgewicht, het syndroom van Down en zorgmedewerkers.

Voor die mensen die te horen kregen dat ze toch geen prik van AstraZeneca krijgen, moet nu een andere oplossing worden bedacht. Zij worden geprikt met een ander vaccin, maar hoe de planning er precies uit gaat zien moet dinsdag blijken, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Ondertussen is het vierde goedgekeurde vaccin in Nederland aangekomen, van het Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen. Van die inenting is maar één prik nodig, van de andere soorten zijn dat er twee.

17.00 - Kuipers: advies Gezondheidsraad ’fantastisch, goed nieuws’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met het advies van de Gezondheidsraad om de tijd tussen de eerste en de tweede coronaprik te verlengen zodat er genoeg vaccin is om meer mensen de eerste prik te geven. „Fantastisch, goed nieuws”, zei hij maandag in zijn eerste reactie. Het kan zelfs leiden tot „aanzienlijk” minder opnames, schat hij.

Tot voor kort was 40 procent van de prikken een tweede injectie en deze prikken hadden volgens hem wel „voor een deel in andere mensen gemogen.” Hij hoopt dat het beleid snel wordt aangepast. „Dat is wat we nodig hebben. Ik ga ervan uit dat dat binnen een week kan”, aldus Kuipers, die vorige week al op een dergelijk advies had gehoopt. Nieuwe afspraken voor een prik moeten volgens hem nu alleen nog naar mensen die nog niks gehad hebben.

„Vaccineren, vaccineren, vaccineren” is de uitweg, zei hij. Er moet echt worden ingezet op die eerste prik, want dat is de weg naar een daling in het aantal opnames, zei hij ook al net voordat het nieuws over het advies tot hem doordrong tijdens zijn wekelijkse ontmoeting met de pers.

15.26 - Meerdere ziekenhuizen steunen oproep heropenen terrassen

De oproep van de burgemeesters van grote steden om terrassen te heropenen, krijgt bijval van ziekenhuizen. Lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra (UMC) Mark Kramer is het eens met hun dringende verzoek om de buitenruimten gereguleerd te heropenen. Eerder liet Maurice van den Bosch, de bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis, al weten dat hij de oproep van de burgemeesters steunt.

De burgemeesters reageerden met hun oproep op het nieuws dat het kabinet de versoepelingen van de coronamaatregelen minstens een week uitstelt, tot 28 april in plaats van 21 april.

„In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar”, zegt Kramer. „Het is beter om de terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren.” Volgens de internist is de druk onverhoopt hoog in het Amsterdam UMC ziekenhuis. Hij ziet daarom geen mogelijkheid voor andere versoepelingen. „De enige uitweg uit deze ellende is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Tot die tijd moeten we de tanden op elkaar zetten.”

Ook het Medisch Spectrum Twente in Enschede sluit zich bij de burgemeesters aan. „De zorg is belangrijk, maar niet de enige factor waar de regering rekening mee moet houden”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. „Mensen hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Het is beter als dat op een veilige, gecontroleerde manier kan.”

12.26 - Man (77) kort na toediening Pfizervaccin overleden

Een 77-jarige man is maandagochtend kort nadat hij het Pfizervaccin in Noordwijkerhout kreeg toegediend overleden. Het bijwerkingencentrum Lareb en het RIVM onderzoeken of er een verband is tussen het overlijden en het vaccin. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Het slachtoffer was een van de eersten die maandagochtend op de nieuwe vaccinatielocatie bij congrescentrum Leeuwenhorst het coronavaccin kreeg. Volgens woordvoerster van de GGD Carin Boon heeft hij conform de regels vijftien minuten na de prik onder toezicht gewacht, voordat hij naar buiten ging. „Buiten zakte hij in elkaar. We hebben hem nog gereanimeerd voordat de hulpdiensten kwamen. Zojuist hoorden we dat hij in het ziekenhuis is overleden.”

Het vaccineren gaat wel door. „We hebben geen aanwijzing dat het vaccin onveilig is. In hele zeldzame gevallen kunnen er bijwerkingen optreden.”

12.16 - Nog eens 400 miljoen voor zelfstandigensteun

Gemeenten krijgen deze week nog eens 400 miljoen euro aan voorschotten voor de TOZO, de steunregeling voor zelfstandigen. Gemeenten maken deze steun zelf over aan zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis een flink deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt.

In totaal is dit jaar 700 miljoen euro aan voorschotten naar de gemeenten overgemaakt, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Vorig jaar ontvingen gemeenten 3 miljard euro.

Met de voorschotten wordt niet alleen de inkomensondersteuning betaald, maar ook de uitvoeringskosten die gemeenten maken. De gemeente Amsterdam krijgt opnieuw het grootste voorschot.

11.40 - Farmaceut Janssen levert vaccins af in Oss

Farmaceut Janssen uit Leiden heeft een eerste partij van 79.200 doses coronavaccin geleverd aan Nederland. Die hoeveelheid is goed voor het compleet vaccineren van net zoveel mensen. In tegenstelling tot de drie andere vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd in de Europese Unie, is van het Janssen-vaccin slechts één prik nodig. De eerste doses kwamen maandag aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit worden ze verdeeld.

Van de eerste leveringen moeten 35.000 doses naar ziekenhuizen worden gebracht, zodat zij hun zwaar belaste personeel snel kunnen inenten. Daarmee moet worden voorkomen dat tijdens deze derde golf van besmettingen nog veel meer medewerkers ziek uitvallen. De ziekenhuizen zitten al met personeelstekorten, terwijl de intensive cares juist verder uitgebreid moeten worden tot 1550 bedden om voor het toenemende aantal ernstig zieke Covid-patiënten te zorgen. Daardoor komt steeds meer andere zorg in het gedrang. Het gaat niet alleen meer om planbare operaties. Diverse ziekenhuizen, zoals het Radboudumc in Nijmegen, zien zich genoodzaakt om ook sommige hart- en kankeroperaties uit te stellen.

Ziekenhuismedewerkers kregen aanvankelijk het vaccin van AstraZeneca met voorrang, maar dat mag vanwege zeer zeldzame, maar ernstige bijwerkingen niet meer aan mensen onder de 60 jaar worden gegeven. Het vaccin van Janssen komt ervoor in de plaats, ook al is ook na toediening van dit vaccin een gering aantal meldingen gedaan van mensen die kort na toediening last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is het gemelde aantal van vier gevallen niet opzienbarend. Vooralsnog staat ook niet vast of de klachten door het Janssen-vaccin worden veroorzaakt. Dat wordt onderzocht.

11.22 - Afgelopen week 5554 avondklokboetes

De politie heeft de afgelopen week 5554 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Afgelopen weekend beëindigde de politie 47 illegale feesten.

Het aantal avondklokboetes is lager dan de week ervoor, toen de politie 6392 boetes uitdeelde voor het niet naleven van de avondklok. Die boete bedraagt 95 euro. Sinds woensdag 31 maart gaat de avondklok om 22.00 uur in.

De politie heeft afgelopen week 162 mensen gewaarschuwd omdat die zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

10.30 - Website Artis uit de lucht na begin kaartverkoop

De website van Artis is maandagochtend eruit geklapt, vlak nadat de kaartverkoop om 10.00 uur begon voor de driedaagse proefopening van Artis. De Amsterdamse dierentuin doet komend weekend op vrijdag, zaterdag en zondag mee met Testen voor toegang, waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest een bezoek mogen brengen.

Volgens een woordvoerder wordt er hard gewerkt om de website weer in de lucht te krijgen.

10.04 - Nederlanders straks op weg naar Rhodos (waar het maximaal 18 graden wordt)

De 189 Nederlanders die maandag rond 13.00 uur vertrekken voor een proefvakantie op Rhodos, hoeven niet te rekenen op al te hoge temperaturen op het Griekse vakantie-eiland. De komende week wordt het maximaal 18 graden. De reizigers mogen hun resort niet verlaten.

Overigens laat de zon zich tussen de wolken door wel regelmatig zien, waardoor het mogelijk al snel iets warmer aanvoelt. De temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Van de 189 deelnemers is er één uitgesloten vanwege een positieve coronatest. Voor die persoon is een vervanger opgeroepen. De overige oorspronkelijk ingelote reizigers testten wel negatief en mogen mee op vakantie.

In nog geen twee dagen kwamen zo’n 25.000 aanmeldingen binnen voor een ’alles inbegrepen’ proefvakantie op Rhodos van 12 tot 19 april voor 399 euro per persoon.

De verwachtingen zijn hooggespannen bij Sunweb, dat deze eerste coronavrije reis als live experiment samen met Transavia, reiskoepel ANVR en de overheid organiseert. „Als die slaagt, dat wil zeggen zonder besmettingen tijdens reis en verblijf, zullen meer proefvakanties volgen, ook naar een verre bestemming en met auto, bus, trein en boot.”

09.50 - Chinese expert: uitspraken verkeerd begrepen

Een belangrijke gezondheidsfunctionaris uit China zegt dat zijn uitspraken over vaccins verkeerd worden uitgelegd. Directeur Gao Fu van het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie benadrukt dat het een „compleet misverstand” is dat hij zou hebben verklaard dat Chinese vaccins weinig bescherming bieden tegen het coronavirus.

De topman had zaterdag op een conferentie gezegd dat moet worden gekeken naar mogelijkheden om de doeltreffendheid te verhogen van vaccins die niet erg effectief zijn. Dat werd gezien als een verwijzing naar Chinese coronavaccins, waar minder gegevens over bekend zijn dan over veel middelen uit andere landen.

Gao sprak die uitleg later tegen in een interview met de krant Global Times. Hij zei niet specifiek te hebben gesproken over een lage effectiviteit van Chinese vaccins, maar over een algemeen probleem. De topfunctionaris wilde naar eigen zeggen bespreken hoe de effectiviteit van vaccins verhoogd kan worden door het vaccinatieproces aan te passen.

09.22 - ’Dag in dag uit achter de laptop’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het onacceptabel als de heropening van hogescholen en universiteiten opnieuw wordt uitgesteld. Volgens de planning zouden de onderwijsinstellingen over twee weken (op 26 april) de deuren weer openen. Zondag kwam naar buiten dat het kabinet geplande versoepelingen wil uitstellen. Het is nog onduidelijk of dit ook voor de heropening van het hoger onderwijs geldt.

„Het water staat studenten aan de lippen. Ze zitten sinds half december dag in dag uit achter de laptop. De rek is er echt uit”, zegt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb.

Volgens de studentenvakbond kan het hoger onderwijs op een veilige manier open met een fysieke les in de week en op anderhalve meter. Ook zijn er massaal zelftesten ingekocht om te verspreiden onder studenten. „In het najaar was het hoger onderwijs beperkt open en zijn er geen clusters ontstaan op hogescholen en universiteiten. Met zelftesten kunnen we het extra veilig maken. Er zijn geen excuses meer om niet op 26 april open te gaan”, aldus Muns.

08.52 - Duitsland door grens van 3 miljoen besmettingen

Duitsland is de grens gepasseerd van 3 miljoen coronabesmettingen. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, maakte maandag melding van 13.245 nieuwe coronagevallen en 99 sterfgevallen.

Het Duitse gezondheidsinstituut had de coronasituatie in Duitsland zondag nog „zeer, zeer ernstig” genoemd. Bronnen binnen regeringspartij CDU zeggen dat bondskanselier Angela Merkel een voorstander is van nieuwe, landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Merkel heeft volgens de ingewijden gesproken over een „brug naar meer normaliteit.” Ze voegde toe dat sprake zou moeten zijn van een „korte brug.”

Premier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen had eerder ook al een „bruglockdown” voorgesteld. De partijgenoot van Merkel vindt dat met strengere maatregelen de periode overbrugd moet worden tot meer mensen zijn ingeënt tegen het virus.

Duitsland telt bijna 84 miljoen inwoners. Het land heeft inmiddels in totaal 3.011.513 coronagevallen gemeld, waarvan er bijna 2,7 miljoen alweer zijn genezen. Het officiële dodental door de pandemie staat op 78.452. Er is al sinds eind vorig jaar een lockdown van kracht.

08.20 - Ziekenhuizen: uitstel versoepelingen verstandig

Het kabinet heeft een verstandig besluit genomen met het uitstel van de versoepelingen. Dat zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

„Het is een verstandig besluit van het kabinet om de versoepelingen minstens met een week uit te stellen. In andere landen om ons heen wordt gesproken van half mei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar zijn ze al verder met de vaccinatiecampagne. Dat is cruciaal”, aldus Melkert.

Vorige week kwamen berichten naar buiten dat het kabinet onder meer de terrassen wilde openen op 21 april. Ziekenhuizen drongen er echter op aan om de versoepelingen uit te stellen.

Vorige week kwamen berichten naar buiten dat het kabinet onder meer de terrassen wilde openen op 21 april. Ziekenhuizen drongen er echter op aan om de versoepelingen uit te stellen. De besmettingscijfers blijven bijzonder hoog. Zondag meldde het RIVM nog 8288 nieuwe coronagevallen. Ziekenhuizen stromen vol en behandelen bijna 2500 coronapatiënten. De ic-capaciteit van ziekenhuizen is enkele dagen geleden nog verder uitgebreid.

Er waren ook zorgen omdat niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. Melkert is blij dat daar nu verandering in komt. Het kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel om te voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.

07.32 - Vaccinatieplicht voor grenswerkers

Nieuw-Zeeland geeft grenspersoneel tot het eind van de maand om zich te laten vaccineren. Weigeraars riskeren overgeplaatst te worden, zegt premier Jacinda Ardern. Die reageert op de coronabesmetting van een medewerker van een quarantainecentrum. Die had twee gelegenheden voorbij laten gaan om zich te laten inenten met een vaccin tegen het virus.

De besmetting van de grensmedewerker leidde in Nieuw-Zeeland tot bezorgde reacties. Het land heeft de verspreiding van het virus feitelijk een halt toegeroepen. De autoriteiten hebben de grenzen gesloten voor veel reizigers. Wie nog wel naar het land mag reizen, moet eerst een negatieve coronatest tonen en bij aankomst in quarantaine.

De meeste mensen die werken aan de grens, zijn volgens premier Ardern al ingeënt. Dat gaat haar echter niet ver genoeg. „We willen dat iedereen op onze frontlinie gevaccineerd is”, benadrukte ze volgens de Nieuw-Zeelandse televisie. Het gaat onder meer om hotelmedewerkers, beveiligers en gezondheidspersoneel.

06.35 - ’Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests’

De sinds kort verkrijgbare coronazelftests zijn in trek, merken de apothekers. „Sinds de zelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 verkocht”, zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD.

Volgens hem is het „gigantisch druk” in de apotheek, nadat op woensdag 31 maart de eerste zelftest werd verkocht. „Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin”, aldus Prins.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na ongeveer een kwartier. Ook in sommige winkels zijn de zelftests te koop, waarvoor zo’n 5 à 9 euro moet worden neergelegd.

In de krant uiten deskundigen wel hun zorgen over het gebruik van zelftests omdat de uitslag daarvan minder nauwkeurig is. Daardoor kan het voorkomen dat ten onrechte een negatieve testuitslag wordt gegeven. De experts zijn ook bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan, waardoor de overheid geen zicht meer heeft op alle coronabesmettingen.

„Als je die zelftest doet, is de betrouwbaarheid bij een negatieve uitslag zo’n 85 procent. Dat betekent dat van de honderd mensen die de test doen er mogelijk vijftien toch positief zijn. Volg dus altijd de coronaregels”, luidt het advies van Prins in de krant.

06.20 - Burgemeesters bespreken heropeningsplan met ministers

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, praten maandag in Utrecht met justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge over het heropeningsplan voor de samenleving. Daarvoor maakte het kabinet begin vorige maand een routekaart.

Deze ligt al weken op tafel bij het beraad, omdat de burgemeesters vinden dat er vooral buiten sneller meer vrijheden mogelijk moeten zijn dan het kabinet voorstelde.

Zondag maakte het kabinet bekend geplande versoepelingen een week vooruit te schuiven naar 28 april. Er zal pas versoepeld worden als de piek van de derde golf is geweest.

De burgemeesters zeiden eerder dat ze vinden dat het aantal mensen dat ondertussen is gevaccineerd een rol moet spelen bij het loslaten van de strengste coronaregels. De stand van zaken rondom de vaccinaties staat ook op de agenda, aangezien er afgelopen week veel onduidelijkheid is ontstaan.

Zondag zeiden de burgemeesters van de vier grote steden opnieuw dat ze vinden dat terrassen en andere buitenruimten open moeten. Een „beheerste openstelling” is volgens hen juist noodzakelijk om besmettingen te voorkomen omdat anders de parken volstromen.

06.18 - Virologen: ’Weekje uitstel gaat verschil niet maken’

Met de huidige stand van zaken was het buitengewoon onverstandig geweest om op korte termijn de coronamaatregelen flink te versoepelen, oordelen experts.

06.12 - Bonaire opent scholen weer nu docenten zijn gevaccineerd

De kinderopvang en de scholen op Bonaire gaan weer open, zo heeft gezaghebber Edison Rijna zondag bekendgemaakt. Op het eiland zijn nog steeds veel coronabesmettingen. Maar omdat de docenten gevaccineerd zijn, kan het onderwijs vanaf maandag weer beginnen.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze naar school kunnen om te leren en hun leeftijdgenoten daar te ontmoeten, zo stelt Rijna. Daarom worden de deuren weer geopend. In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat docenten en leerlingen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig. Rijna noemt het belangrijk dat op school iedereen zich aan de coronaregels houdt. Ouders mogen niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

Op Bonaire zijn zondag 109 coronabesmettingen geregistreerd. Tien coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care. Daarnaast liggen twee Bonairiaanse coronapatiënten in het ziekenhuis op Aruba en vijf in Colombia.

Bonaire voerde 18 maart een lockdown in vanwege de toename van het aantal besmettingen, dat betekende ook sluiting van de scholen. Al enkele weken wordt de bevolking opgeroepen zich te laten vaccineren. Volgens de cijfers van vrijdag 9 april hebben bijna 6000 mensen zich één keer laten vaccineren, meer dan 2000 mensen zijn al twee keer gevaccineerd. Bijna 10.000 mensen, op een bevolking van ruim 20.000 personen, hebben zich in totaal aangemeld voor een prik.