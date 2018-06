Medische excessen door ebolapaniek

„Bovendien is van meerdere kanten bevestigd dat patiënten zijn gedwongen om zelfs gechloreerd water te drinken. Zó hevig is de paniek er inmiddels.”

De Nederlandse antropologe en publiciste Ginny Mooy, al jarenlang woonachtig in een dorpje bij Freetown in Sierra Leone, vertelde dit aan De Telegraaf na afloop van het nationale eboladebat, gisteren in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

„Een patiënt met buiktyfus met koorts en diarree, en uiteindelijk ten onrechte verdacht van ebola, werd tussen ebolapatiënten gezet”, vervolgt Mooy, die met haar kind al enige maanden terug in Nederland is om het niet bloot te stellen aan het virus.

Uitgedroogd

„Terwijl er tests voor malaria en tyfus beschikbaar zijn, werden die niet gebruikt. Hoewel de man uitgedroogd was door het vele vochtverlies, kreeg hij water met chloor te drinken. Voor de rest bleef hij onbehandeld en is inmiddels overleden. Aan buiktyfus, te midden van ebolapatiënten.”

Volgens Karline Kleijer van Artsen Zonder Grenzen Nederland overlijden momenteel veel mensen in de ebolacrisisgebieden aan ándere ziekten of aandoeningen die gewoonlijk verre van fataal zijn. „Als je zwanger bent kun je nu doodgaan aan een keizersnede, die niet goed wordt behandeld. Door gebrek aan mankracht.”

AZG-directeur Katrien Coppens noemde malaria het grootste probleem van de huidige ebolacrisis: „Omdat alle beschikbare zorg wordt ingezet voor de bestrijding van ebola en ook alle bedden worden ingenomen door ebolapatiënten.”

Aantallen

Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de huidige cijfers over eboladoden en besmettingsgevallen in Sierra Leone, Liberia en Guinnee (officieel bijna 9000 besmettingen en circa 4500 sterfgevallen) de werkelijke situatie ernstig vertekenen. Er zou sprake zijn van aantallen die 2,5 tot drie keer zo hoog liggen.

Volgens hulporganisatie Cordaid is op dit moment 42 procent van de ebolageïnfecteerden jonger dan 18 jaar.

Lees alles over ebola in ons dossier