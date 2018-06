Verpleegster schrijft brief aan overleden ebola-patiënt

Het ebola-virus grijpt om zich heen. Hartverscheurende beelden, foto's en brieven duiken op in de media, waaronder deze ontroerende brief van een verpleegster aan Thomas Dunca, de eerste man met ebola in de VS. Zijn verpleegster brengt op een bijzondere manier een ode aan de inmiddels overleden Dunca, die zij dagenlang verzorgde.