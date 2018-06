'Ook Nederlanders betalen grof geld voor donornier'

Ook trekken Nederlandse patiënten naar landen waar commerciële orgaanhandel gemeengoed is. Tegen betaling laten zij in landen als China, Pakistan en Colombia zich een donornier aanmeten en omzeilen zo de lange wachtlijsten in Nederland.

Dubieus

De praktijk is dubieus vanwege de manier waarop in zulke landen de organen verkregen worden. In China zouden bijvoorbeeld de organen van geëxecuteerde gevangenen gebruikt worden, en ook in andere arme landen zou het afstaan van een nier vaak niet vrijwillig gebeuren. Daarnaast is de kans op complicaties groot en krijgen de patiënten geen nazorg.

De Volkskrant put uit een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Bijna de helft van de ondervraagde behandelaars van nierpatiënten kent minstens één iemand die in het buitenland een transplantatie heeft laten doen. Een achtste van de artsen zegt zeker te weten dat de nier is gekocht.