‘Was corona maar een hoax: dit is het gevaar van #nietmeermeedoen’

In een extra uitzending van de podcast Het land van Wierd Duk waarschuwt Bert Slagter dat de IC eind oktober vol ligt als het aantal coronabesmettingen in dit tempo blijft stijgen. „De GGD en het RIVM zijn de controle op het virus kwijt. We rijden in een dichte mist en het punt van indammen is allang voorbij.’ Slagter is expert op het gebied van complexiteit en onzekerheid, een gezaghebbende stem in het coronadebat en informeert het kabinet over de statistieken.