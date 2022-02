Premium Het beste van De Telegraaf

Sluiting kleinere kazernes ophanden

Door Olof van Joolen

De Johan Willem Frisokazerne in Assen. Ⓒ Jos Schuurman

Den Haag - De kleinere landmachtkazernes worden met sluiting bedreigd. Niet alleen de Johan Willem Frisokazerne dreigt te worden verlaten, maar ook kazernes in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Het ministerie van Defensie is hier sinds eind vorig jaar over in gesprek met lokale overheden.