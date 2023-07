Ex-adviseur Trump en hoofd Amerikaanse denktank die optrad als Chinees agent aangeklaagd

Luft, die zowel de Amerikaanse als de Israëlische nationaliteit heeft, wordt ervan beschuldigd betalingen te hebben gedaan aan een hooggeplaatste Amerikaanse overheidsfunctionaris namens in China gevestigde opdrachtgevers, zonder zich hiervoor te registeren als Chinese vertegenwoordiger. Luft zou de functionaris onder druk hebben gezet om beleid te steunen dat gunstig is voor China.

Wapens

Ook sloot de 57-jarige Luft een deal voor Chinese bedrijven om wapens te verkopen aan onder meer Libië, de Verenigde Arabische Emiraten en Kenia. Hij had daarvoor geen vergunning, zoals volgens de Amerikaanse wet vereist is. Daarnaast zou hij ontmoetingen hebben geregeld tussen Iraanse functionarissen en een Chinees energiebedrijf om oliedeals te bespreken, terwijl de Verenigde Staten sancties tegen het land hebben ingevoerd.

De oud-adviseur van Trump is mededirecteur van het Institute for the Analysis of Global Security, een in Washington gevestigde denktank die zich richt op energie, veiligheid en economische trends.

Voortvluchtig

Luft werd in februari van dit jaar gearresteerd op Cyprus. Nadat hij op borgtocht was vrijgelaten in afwachting van zijn uitlevering aan de VS sloeg hij op de vlucht. Volgens de aanklagers zit hij momenteel niet in hechtenis in de VS en staat hij geregistreerd als voortvluchtig.

Als Luft schuldig wordt bevonden kan hij een celstraf van tientallen jaren krijgen.