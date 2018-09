Eén op vijf Amerikaanse auto's teruggeroepen

De cijfers komen van het bedrijf Stericycle, dat autofabrikanten assisteert in het uitvoeren van terugroepacties. De firma berekende dat één op de vijf auto’s in de VS dit jaar is teruggeroepen, rekening houdend met het feit dat sommigen meerdere keren met een recall te maken kregen.

Dodelijke ongelukken

Autobezitters in Amerika kregen dit jaar al met 544 verschillende terugroepacties te maken (bijna twee per dag dus). Koploper is uiteraard General Motors, dat in 2014 ruim 26 miljoen auto’s terugriep om ernstige problemen te herstellen die in verband worden gebracht met 27 dodelijke ongelukken.