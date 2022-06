Consternatie na verrassing op menukaart NAVO-top: ’Russische salade’

„Een verrassende keuze”, constateerde een Spaanse verslaggever in het inpandige restaurant. Dat klopt: wereldleiders gaan zich de komende dagen in Madrid juist buigen over de vraag in hoeverre Rusland een bedreiging voor de wereldvrede vormt en wat het antwoord van de NAVO op de Russische agressie is.

Bekijk ook: Vladimir Poetin onderschat vastberadenheid van zijn tegenstanders

Bonen en mayonaise

Het gerecht - met bonen, aardappels, wortels en mayonaise - zorgde weliswaar voor gefronste wenkbrauwen, maar de aanwezigen lieten het gerecht niet bepaald links liggen. Binnen enkele uren was het al niet meer te krijgen.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Bij een diner voor internationale defensieministers later op de avond had de organisatie meer oog voor geopolitieke gevoeligheden. Kok José Andrés, bekend van de Netflix-serie Chef’s Table, serveerde klassieke tapa’s met tomaat en doopte die om tot ’Oekraïense salade’.