Auto vermiste Anneke Nevels (55) gevonden in Stieltjeskanaal

De auto is inmiddels door een berger uit het water gehaald. De politie laat weten dat er in het voertuig het lichaam van een vrouw is aangetroffen. „Het lichaam wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Hier wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak.”

De N853 tussen Emmen en Schoonebeek was in beide richtingen afgesloten vanwege de bergingswerkzaamheden. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Nevels is op 30 oktober voor het laatst gezien, toen ze in haar Peugeot in onbekende richting vertrok. De politie liet eerder weten zich grote zorgen te maken, omdat de vrouw in de war is, diabetes heeft en medicatie gebruikt.