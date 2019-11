Gevonden lichaam is van vermiste Anneke Nevels (55)

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en is het lichaam vrijgegeven aan de familie.

Norbert Dikkeboom van Signi Zoekhonden was zondag bij de vondst van de auto betrokken, zo laat hij weten aan De Telegraaf. „Onze duikers zijn het water ingegaan en waren binnen een minuut weer boven. Het bleek de auto te zijn die we zochten, het kenteken klopte en er bleek iemand in te zitten. Toen hebben we de politie gebeld.” Eerder hadden ze de auto al gevonden door middel van sonarapparatuur en een hond die de geur van stoffelijke overschotten herkent.

Nevels werd op 30 oktober voor het laatst gezien, toen ze in haar Peugeot in onbekende richting vertrok. De politie liet eerder al weten zich grote zorgen te maken, omdat de vrouw in de war was, diabetes had en medicatie gebruikte.