Twee kinderen omgekomen bij brand in Strijbeek

Ⓒ MaRicMedia

STRIJBEEK - Bij een brand in een woning in het Brabantse Strijbeek zijn twee kinderen om het leven gekomen. De brand brak even voor middernacht uit in een houten woning aan de Daesdonckseweg in een bosrijk gebied. Een vrouw die daar woonde en nog een derde kind konden tijdig uit de woning ontsnappen.