Aan de schandpaal door Twitter

Foto’s

Op het moment dat ze op straat werd aangeraakt door Daryl Sharma was Julia natuurlijk verontwaardigd. Dit was niet per ongeluk, dat wist ze zeker. De dappere vrouw pakte haar telefoon en liep langzaam de man achterna en maakte een aantal foto’s van hem. Daarna ging ze naar de politie, vertelde hen het verhaal en liet de foto’s zien.

Geen bewijsmateriaal

De agenten zagen de foto’s niet als bewijsmateriaal en konden dus niets tegen de man beginnen. Julia besloot het recht in eigen handen te nemen en postte de foto’s op Twitter. Toen de politie dit doorhad kwamen zij alsnog in actie.

Meer slachtoffers

Meerdere vrouwen reageerden op de geplaatste foto van Julia op Twitter. Ook zij waren door dezelfde man lastig gevallen. De politie herkende de man als Daryl Sharma. Het bleek dat hij inderdaad meerdere vrouwen had lastig gevallen. De aanrandingen waren in strijd met zijn voorwaardelijke vrijlating en hij wordt nu vastgehouden.