Amsterdamse raad roept op tot privéjets-verbod

GL en SP dienden een motie in tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Daarin riepen ze op om het privéjetverkeer aan banden te leggen. Ze willen belasting op kerosine invoeren en een onderzoek naar de mogelijkheid om commercieel gebruik van privévluchten te verbieden.

Hoewel Amsterdam aandeelhouder is van Schiphol. Is het idee dat de gemeente nu een lobby start bij het Rijk om dit te bereiken. „Door corona is er een explosieve groei geweest van het privéjeteigenaren en -vluchten. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling wie we moeten tegengaan”, zegt GL-raadslid Imane Nadif. „Het is een stukje winst dat je meteen kan pakken.”

Dat ook eigenaren van privéjets geen belasting betalen op kerosine, is wat betreft Nadif een gotspe. „Dat lijken mij niet de mensen die belastingvoordeel nodig hebben.” Hoewel ze er zelf niet bij was, steunt Nadif de demonstranten op Schiphol. „Het is belangrijk dat de klimaatbeweging een steuntje in de rug krijgt vanuit de politiek. En dat is nu gebeurd.”

GL en SP lieten zich inspireren door de honderden klimaatactivisten die zaterdag Schiphol bestormden om het privévliegverkeer plat te leggen. Alleen de rechtse partijen en coalitiepartner D66 waren tegen de motie.