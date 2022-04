Reddingsactie Japanse kustwacht in ijskoud water: rondvaartboot met 24 passagiers gezonken

Aan boord waren 24 passagiers, onder wie twee kinderen, en verder de gezagvoerder en een bemanningslid. Allen droegen zwemvesten. Reddingsdiensten hebben de hele nacht vanuit de lucht en per boot naar overlevenden gezocht in het water dat slechts twee tot drie graden Celsius is.

Archiefbeeld van de 'Kazu I'.

Geen radiocontact meer

De kapitein meldde zaterdag rond het middaguur dat het schip slagzij maakte en dreigde te zinken. Daarna was er geen radiocontact meer. Volgens de autoriteiten in de nabijgelegen stad Shari waren de golven in dit deel van de Zee van Ochotsk hoog. Door de ruwe zee keerden veel vissersboten zaterdag vroegtijdig terug naar de haven. De meteorologische dienst had gewaarschuwd voor een naderend lagedrukgebied met toenemende wind.

Negen mensen zijn zwaar onderkoeld gevonden, voor de levens van anderen wordt gevreesd.

Shiretoko is een populaire bestemming voor excursies vanwege het drijfijs en staat sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst. Het is de thuisbasis van veel zeldzame diersoorten en planten.