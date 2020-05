’Henk Krol wil aanblijven bij 50Plus’

„Henk heeft meerdere malen onenigheid in de partij meegemaakt en is daar moe van. De gehele fractie wil door met elkaar en gaan voor meer zetels zodat de belangen van onze kiezers nog beter behartigd kunnen worden”, valt te lezen in een vergaderingsverslag van afgelopen donderdag. Ingewijden bevestigen dat het klopt.

Aanwezigen waren provinciale afgevaardigden van 50Plus en Kamerlid Corrie van Brenk. Het plan is om na het eerdere moddergooien over en weer de draad gezamenlijk weer op te pakken.

Ruzie met Dales

Het besluit van Krol en de 50Plus-Kamerfractie is de volgende wending in een al weken durende ruzie tussen partijvoorzitter Dales enerzijds, en senatoren, Kamerleden en provinciale voorzitters anderzijds. Na het over en weer moddergooien en opzeggen van vertrouwen, besloot Dales afgelopen weekend samen met het hele bestuur op te stappen. Maar dat doet hij pas formeel als een nieuw bestuur gekozen is.

In het grote niemandsland tussen die strijdende partijen doolde Krol de afgelopen dagen rond, wandelend met zijn hond op de hei overdacht hij zijn toekomst. „Ik slaap er niet meer van”, verzuchtte Krol donderdagochtend, die ook nog zijn collega-Kamerleden op hun plek zette. „Onze leden maken de dienst uit, niet onze Kamerleden. En zeker niet drie Kamerleden die samen slechts 60.000 voorkeurstemmen hebben.”

Het tij kan bij de ouderenpartij snel keren, blijkt maar weer eens. Inmiddels aaien de Kamerleden en Krol elkaar weer over de bol. Ze hebben een brief gestuurd naar de Adviesraad en het hoofdbestuur waarin ze een voorstel doen voor een route die de partij rust moet brengen. Aan het plan is een ultimatum gekoppeld. Voor zondag 3 mei, 10 uur ’s ochtends willen Krol en zijn Kamerleden een reactie via de mail.

Advocaat op dak provinciale voorzitters

Volgens het viertal moeten Dales en zijn medebestuurders een onafhankelijke externe partij de verkiezing voor een nieuw hoofdbestuur laten organiseren, via de digitale route. Een tijdelijke commissie van toezicht moet worden ingesteld om toe te zien of de verkiezing wel eerlijk verloopt. Als het nieuwe hoofdbestuur er is, kan dat aan de slag met een pakket voorwaarden dat de Kamerleden neer hebben gelegd over het samenstellen van de kandidatenlijst en de reorganisatie van de partij.

Dat de Kamerleden buiten het nog zittende bestuur om een plan hebben gemaakt over hoe het verder moet met de partij, maakt Dales woedend. Hij heeft al een advocaat op de aanvoerder van de provinciale voorzitters afgestuurd: „Dit overtreft qua gekte alles wat ik ooit heb meegemaakt. Elke dag word ik wakker en denk ik: ’het kan niet gekker’. En dan wordt het toch weer gekker.”

Dales zegt Krol elke dag te spreken, maar nog niet op de hoogte te zijn van zijn besluit om aan te blijven. „We horen het wel. Hij zal wel een keer uitgewandeld zijn met z’n hond.”

Krol zelf wil niet bevestigen of ontkennen dat hij de knoop heeft doorgehakt en dat het weer dikke mik is met zijn fractie. „Zondag volgt de ontknoping”, laat hij weten.