Nederland stopt donderdag met het evacueren van mensen uit Afghanistan

De Amerikanen hebben de Nederlanders woensdag een uiterste tijdstip meegedeeld waarop de evacuatie afgerond moest zijn. Dat is donderdagmiddag 12 uur. Feitelijk lukte het afgelopen nacht al niet meer via de ’Holland Spot’, de plek aan de poort waar Nederlandse militairen stonden, het kamp binnen te komen. Er zijn afgelopen nacht nog wel drie bussen met 118 Nederlanders de poort doorgelaten.

In de laatste uren van de evacuatie hebben nog zo’n 200 mensen het vliegveld weten te bereiken. In totaal heeft Nederland bijna 2000 mensen geëvacueerd. Het gaat om Nederlanders, lokale ambassadestaf, Afghanen die de Nederlandse militairen hebben geholpen, tolken, journalisten, mensenrechtenverdedigers, juristen en andere mensen met een hoog risico gedood te worden door de Taliban. Honderden mensen die voor evacuatie in aanmerking komen, blijven achter. Er is volgens minister Kaag geen zicht op het aantal achterblijvers. Nederland raadt mensen aan die nog onderweg zijn of al bij de luchthaven terug te keren en een veilig heenkomen te zoeken.

„De poorten zijn gesloten. Er zijn grote veiligheidsrisico’s bij de luchthaven”, zegt Kaag. „Er is dreiging van een terreuraanslag. De Verenigde Staten hebben ons met klem verzocht onze operatie af te wikkelen en vandaag voltallig te vertrekken.” Iedereen die het is gelukt door de poorten van de luchthaven te komen, zullen worden geëvacueerd, zegt de D66-bewindsvrouw.

De Amerikanen stoppen de evacuatiemissie uiterlijk 31 augustus, maar gooien het vliegveld al eerder op slot voor evacuatievluchten omdat ze de luchthaven nodig hebben om eigen mensen en materieel naar huis te brengen. Voordat de VS vertrekt, zullen enkele bondgenoten die hebben bijgedragen aan de beveiliging van het vliegveld ook vertrekken. Waaronder Nederland. Dat moment is nu aangebroken.

„In het licht van de zeer snel verslechterende situatie op en rond het vliegveld kunnen evacués door Nederland helaas niet meer worden geassisteerd bij de toegang tot het vliegveld”, schrijft Kaag. „Het wordt sterk afgeraden naar het vliegveld te komen.” Wie al op het vliegveld is, wordt aangeraden een veilig heenkomen te zoeken.

„Er wordt al het mogelijke gedaan om de enkele honderden personen die nu binnen de poorten van het vliegveld zijn mee te nemen op de vluchten die voor vandaag gepland staan. De aanwezige militairen en het ambassadeteam zullen zelf met de laatste vluchten vertrekken.”

Dealen met de Taliban

Volgens Buitenlandse Zaken zullen daarna nog andere manieren worden gezocht om mensen naar Nederland te halen. In het geval van Nederlandse paspoorthouders wordt gekeken of ze via de consulaire route met commerciële vluchten kunnen komen, via afspraken met bondgenoten of op termijn ook met de Taliban. Hoe dat eruit gaat zien, is nu nog onduidelijk, aangezien niet bekend is in hoeverre de Taliban-regering diplomatieke betrekkingen met het Westen wil aanknopen en wanneer de commerciële luchtvaart weer op gang komt. Voorlopig blijven in Islamabad, hoofdstad van buurland Pakistan, Nederlandse crisisdiplomaten gestationeerd.

„De inzet blijft om hen die recht hebben op evacuatie te helpen terug te keren”, zegt Kaag. „Daar hebben we op hoog niveau contact over met de Britten, de Fransen en de Duitsers. We trekken nauw met hen op.”

