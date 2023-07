Beschonken justitieminister botst tegen auto en verzet zich bij arrestatie

De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins laat weten dat hij maandagochtend met zijn justitieminister gesproken heeft. „Ik heb haar laten weten dat het mij niet verstandig lijkt dat ze aanblijft als minister”, aldus Hipkins. Hij noemt het „onverdedigbaar” dat een minister van Justitie wordt beschuldigd van strafbare feiten.

Allan stemde daarmee in en heeft besloten per direct op te stappen. „Ik heb een aantal moeilijke weken achter de rug en dit incident laat zien dat het niet goed met mij gaat”, zei ze in een verklaring waarin ze ook haar excuses aanbood. Nieuw-Zeelandse media melden dat Allan in Wellington op een geparkeerde auto botste.

Premier Hipkins noemt haar acties „onvergeeflijk” maar zegt ook dat Allan op het moment van het ongeluk emotioneel in een lastig parket zat. De minister nam onlangs al vrij nadat haar scheiding openbaar werd gemaakt en ze onder vuur kwam te liggen vanwege een slechte werksfeer op haar ministerie.

Allan was sinds een jaar minister van Justitie. In Nieuw-Zeeland vinden over minder dan drie maanden verkiezingen plaats.