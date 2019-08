Grote zorgen bij Veiligheidsraad om Kashmir

De vijftien leden tellende raad was bijeengekomen op verzoek van China en Pakistan. De aanleiding was het intrekken van de autonome status van het Indiase deel van het betwiste grensgebied.

De raad kwam na de bijeenkomst niet met een verklaring. Wel schetste de VN-ambassadeur van China wat is besproken. Volgens Zhang Jun bestaan er binnen de raad zorgen over de mensenrechtensituatie in Kashmir.

’Interne kwestie’

De Indiase VN-ambassadeur Syed Akbaruddin noemde de status van Kashmir een interne aangelegenheid. „We hebben geen behoefte aan internationale bemoeials die ons vertellen wat we met onze levens moeten doen. We zijn met meer dan een miljard mensen.”

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft de crisis vrijdag ook telefonisch besproken met de Amerikaanse president Donald Trump. Die herhaalde volgens een woordvoerder dat het belangrijk is dat India en Pakistan met elkaar praten om zo de spanning te verminderen.

India en Pakistan, die beschikken over kernwapens, hebben sinds 1947 twee oorlogen uitgevochten over Kashmir. Ook komt het regelmatig tot schermutselingen. Pakistan maakte donderdag bekend dat weer meerdere militairen zijn gesneuveld bij zo’n incident in het grensgebied.

