Binnenkijken bij Nanette: ’Esthetische belangrijker dan het praktische’

Door Sigrid Stamkot

Nannette van der Vooren: „Het hele proces vanaf casco was intensief.” Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in een voormalig schoolgebouw in Rotterdam, waar Nannette van der Vooren zich een cascowoning eigen maakte.