Haagse jihadverdachte voorwaardelijk vrij

Bekeerling Jordi de J. moet zich van de rechtbank in Den Haag wel aan een paar voorwaarden houden. Zo mag hij niet naar het buitenland, moet hij contact houden met reclassering en moet hij zich beschikbaar houden voor politie en justitie. Daarnaast moet hij gesprekken volgen om zijn radicale standpunten te veranderen, „maar dat pad was hij uit eigen beweging al ingeslagen”, aldus een OM-woordvoerder. Als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt, dan kan hij alsnog worden vastgezet.

Volgens het OM kan de man voorwaardelijk worden vrijgelaten, omdat hij nog jong is en twee jonge kinderen heeft. Bovendien is hij een kleine vis in deze zaak. Hij zou jihadtrainingen hebben gevolgd, maar hij wordt er niet van verdacht dat hij heeft meegevochten in de strijd in Syrië en Irak.