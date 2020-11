Madame Tussauds past kleding Trump aan: ’Meer tijd om te golfen nu’

Nadat Trump president geworden was, kreeg hij een plaats in het museum. In een donker pak met rode stropdas was hij voor zijn bureau in het Oval Office te bewonderen. Nu Biden de nieuwe president is, heeft Trump een paarse golfoutfit aangemeten gekregen. „Zijn campagne was dan geen hole in one, maar Trump heeft nu wel meer tijd om zijn favoriete sport te beoefenen.”

Op Twitter zijn mensen vooral verbaasd over de omvang van het nieuwe wassenbeeld. „Jullie moeten zo’n 100 pond klei toevoegen”, schrijft iemand. „Hadden jullie geen klei meer?”, zo vraagt een andere Twitteraar zich af.