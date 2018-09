Drama Ricky Rijneke gaat naar New York

Het evenement vindt de komende week plaats in de Amerikaanse stad. Silent Ones vertelt het verhaal van een jonge Hongaarse vrouw (Orsi Tóth) die nadat haar broertje Isti is verdwenen, vertrekt aan boord van een vrachtschip om haar belofte aan hem na te komen.

Het speelfilmdebuut van Ricky Rijneke werd inmiddels op tientallen festivals over de hele wereld vertoond, waaronder Moskou, Sarajevo, Sao Paulo, Montreal en Rio de Janeiro. Het drama is vanaf 11 december in de Nederlandse bioscopen te zien.

Het is overigens niet de enige Nederlandse bijdrage aan het New York City Independent. Ook de tv-film Onder invloed van regisseur Nova van Dijk word vertoond. Het drama met in de hoofdrol Penoza-ster Raymond Thiry vertelt het sobere leven van een moeder en zoon dat wordt opgeschud door de komst van een nieuwe buurman.