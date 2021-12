Defensie en internationale veiligheidspodcast ‘Nederland niet voorbereid op ruimteoorlog’

Rusland heeft zich de woede van de internationale gemeenschap op de hals gehaald door een eigen satelliet te ontmantelen met een antisatellietwapen. Niet alleen omdat het afval van deze oude satelliet nog jaren rond zal dwalen in de ruimte, maar ook omdat Rusland heeft laten zien over techniek te beschikken om andere satellieten te kunnen vernietigen. Volgens defensiespecialist Patrick Bolder geeft Rusland een duidelijk signaal af dat ze andere landen zowel blind en doof kunnen maken door satellieten te ontmantelen. In een nieuwe aflevering van de defensie en internationale veiligheidspodcast ‘Delta Tango’ bespreekt Bolder samen met defensieverslaggever Olof van Joolen wat voor impact deze Russische techniek kan hebben en hoe Nederland zich opmaakt voor een eventuele wapenwedloop in de ruimte.