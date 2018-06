'Nederland speelt de kolonist'

Minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) maakte vrijdag bekend dat hij geen vertrouwen heeft in een screeningsproces door Sint Maarten zelf. Daarom gaf de Rijksministerraad gisteren de gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten de aanwijzing om zich te baseren op een onderzoek dat Nederland voor hem zal doen.

,,Dit is een grote belediging van zowel de gouverneur als de bevolking van Sint Maarten’’, stelt de United People’s Party, die met lijsttrekker Theo Heyliger eind augustus net geen absolute meerderheid behaalde. Volgens de partij wil Den Haag, in weerwil van de wens van de Sint Maartense bevolking, kost wat kost voorkomen dat Heyliger premier wordt van het eiland.

Harde strafbare feiten zijn er, voor zover bekend, niet tegen ondernemer Heyliger. Maar zijn bijnaam op Sint Maarten luidt ‘Mr 10 percent’, omdat hij volgens de roddels overal een graantje mee zou pikken. Ook wordt zijn partij verdacht van het omkopen van kiezers om op de UP te stemmen. ,,Maar op alleen roddels kun je iemand niet veroordelen’’, zegt eigenaar Glenn Carty van het radiostation Laser 101.

De UP, en leider Heyliger, nemen geen genoegen met de actie van Plasterk. Komende maandag zullen zij in het parlement in Sint Maarten over de instructie aan de gouverneur debatteren. De UP wil er alles aan doen om een stokje te steken voor de bemoeienis vanuit Den Haag.

,,De Nederlandse regering heeft de bevolking van Sint Maarten eraan herinnerd dat Sint Maarten geen autonoom land is, maar een kolonie waar de kolonist kan doen en laten wat zij wil.’’ Vroeger of later moeten burgers van Sint Maarten besluiten of ze deze positie wel pikken, meent de UP.