Machinistenstaking Duitsland gaat door

De machinisten staken het hele weekeinde. In het vrachtvervoer legden ze vrijdagmiddag al het werk neer, het personenvervoer gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.00 uur plat. Maandagochtend om 04.00 uur is de staking afgelopen.

Deutsche Bahn verwijt GDL dat de vakbond ,,amok maakt'' en ,,nodeloos de vakanties van miljoenen mensen bederft''. In zeven deelstaten begint dit weekeinde de herfstvakantie, in twee andere is de vakantie afgelopen. Ook de speciale treinen die zaterdag en zondag zo'n 100.000 voetbalsupporters naar uitwedstrijden zouden brengen, vallen ook uit.