Ministerie wil gratie voor Frank Masmeijer niet toelichten

Masmeijer was door een Belgische rechter veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Hij zat die straf uit in Nederland en had nog anderhalf jaar voor de boeg. Hij bracht woensdag zelf via De Telegraaf naar buiten dat hij gratie heeft gekregen en dus weer vrij is. Zijn advocaat heeft dat bevestigd.

Gratieverzoeken worden ter beoordeling voorgelegd aan de rechter en het Openbaar Ministerie. Op grond van hun adviezen neemt de minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) een besluit. Diens woordvoerder laat weten dat het advies van het hof „altijd leidend” is. „De minister moet met een hele goede motivatie komen om dat naast zich neer te leggen.”

Een besluit om gratie te verlenen wordt ook ondertekend door koning Willem-Alexander. Maar ook de RIjksvoorlichtingsdienst wil over deze zaak geen inhoudelijke mededelingen doen. De handtekening van het staatshoofd onderschrijft slechts dat een besluit „volgens de geldende procedures en wet- en regelgeving tot stand is gekomen.”