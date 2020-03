Zoetermeer - Vrachtwagenchauffeurs die onder meer de supermarkten in ons land bevoorraden, krijgen te maken met allerlei beperkingen op hun laad- en losplaatsen. Zo mogen berijders in veel gevallen geen gebruik meer maken van het toilet, geen water meer drinken of lunchen in de gebouwen waar zij hun ladingen brengen of moeten ophalen.