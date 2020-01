Onderzoek naar integriteit burgemeester Jos Heijmans vanwege belangenverstrengeling

De raad zelf neemt hierover op 5 februari formeel een besluit. De fractievoorzitters verwezen in een verklaring naar krantenberichten in Dagblad de Limburger. Daarin stond dat Heijmans zonder de raad daarin te kennen duizenden euro’s aan subsidie toekende aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter is. Ook haalde D66-er Heijmans volgens de krant een bedrijf met grote belangen in Weert binnen als hoofdsponsor van de stichting. Daarmee zou hij in strijd met de gemeentelijke gedragscode handelen die het wekken van een schijn van belangenverstrengeling verbiedt.

De fractievoorzitters spreken in hun gezamenlijke verklaring van ’zware aantijgingen’.

Heijmans ontkende eerder dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, persoonlijke verrijking of overtreding van de gemeentelijke gedragscode.