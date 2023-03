Droombaan in de VS? Natuurorganisatie zoekt professionele berenknuffelaars

Het gaat om een nogal opmerkelijke vacature van het New Mexico Department of Game and Fish met onder meer de volgende eisen: kunnen wandelen in zware omstandigheden, in een berenhol durven kruipen én vertrouwen hebben in collega’s.

Ook moeten toekomstige knuffelaars probleemdieren opvangen, controleren of alle jacht- en viswetten worden nageleefd én de natuur onderzoeken.

Tot 30 maart kan er gereageerd worden. „Het werk is niet glamoureus, maar we zouden het geweldig vinden als je lid wordt van het team”, luidt de vacature.

Ⓒ New Mexico Department of Game and Fish

