Peuter overleeft 3 nachten in Russisch bos met beren en wolven

Opsporingsbericht. Ⓒ YouTube

Smolensk - Het is een verhaal met een happy end: een meisje van 1 jaar is in goede gezondheid teruggevonden, nadat zij maar liefst drie nachten heeft doorgebracht in een Russisch bos met beren en wolven. Dat melden Russische media.