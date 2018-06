Boomerang houdt omstreden kaart in schap

De kaartenmaker heeft zich de woede van veel klanten op de hals gehaald met het uitbrengen van een controversiële ansichtkaart. Op de kaart staat een tekening van een onthoofding door een ISIS-strijder, met daarbij de tekst 'God IS Goed'.

Duinkerken: „In de afgelopen 22 jaar dat we bestaan hebben we leuke, grappige en pesterige kaarten gemaakt. Soms maken we kaarten die tot nadenken moeten stemmen. Die moeten een maatschappelijk issue aankaarten en tot nadenken stemmen. Wij willen laten zien dat gruwelijkheden die in naam van een godsdienst worden gepleegd van alle tijden zijn.”

Een van de grootste afnemers van de Boomerangkaarten, bioscoopketen Pathé, liet weten de ISIS-kaart niet in de rekken te leggen. „Zoiets beledigends hoort niet bij een gezellig avondje uit”, aldus een woordvoerster. Boomerang zegt dat standpunt te kunnen begrijpen: „Het is ieders goed recht om kaarten in het schap te houden of te verwijderen. Als een bedrijf als corebusiness heeft om te vermaken en niet wil dat mensen door een ansichtkaart gaan nadenken dan moet ze dat doen.”