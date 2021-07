’Je moet nooit tegen een kind zeggen dat een hond is gaan slapen’

Debbie Rijnders met haar paard Quincy: ,,Ook een parkiet kan voor iemand heel belangrijk zijn.'' Ⓒ Ron Baltus

GRONINGEN - De rouw om een overleden dier is soms even heftig als bij een mens. Wat in dat geval helpt is een goed geregeld afscheid. Debbie Rijnders uit Ter Apelkanaal start daarom met de opleiding tot dieruitvaartverzorger.