Vanaf 1 oktober coronapas nodig voor bezoek restaurants en bars in Brussel

De autoriteiten hebben een akkoord bereikt over invoering van de verregaande maatregel, zo meldt het Franstalige dagblad Le Soir. Wie niet volledig gevaccineerd is of een coronatest heeft ondergaan is vanaf 1 oktober niet meer welkom in cafés en restaurants.

Ook voor grote evenementen, ziekenhuisbezoek en voor de toegang tot een verzorgingstehuis wordt de coronapas verplicht. Het definitieve besluit valt later deze maand. De premier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zinspeelde al eerder op de invoering van een toegangsbewijs.

Net als veel andere grote Europese steden kampt Brussel met een lage vaccinatiegraad. Vlaanderen en Wallonië hebben begin deze maand versoepelingen doorgevoerd. Brussel heeft vanwege de lokale situatie gekozen om niet mee te doen aan het loslaten van maatregelen.